Kızının düğünü dönüşü kazada ölen annenin cenazesi memleketine gönderildi

AKSARAY'da,kızının düğününden dönerken kazada ölen Sayinur Deniz'in (61) cenazesi, memleketi Ankara'nın Etimesgut ilçesine gönderildi. Kazada yaralanan 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Niğde-Ankara Otoyolu Acıgöl ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fetih Eroğlu (66) yönetimindeki 06 BL 1578 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanarak takla attı. Sürücü Fetih Eroğlu, eşi Müceste Eroğlu (65), baldızları Ümmügülsüm Yılmaz Keleş (66) ve Sayinur Deniz ile yakını Nezaket Yılmaz (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılardan Sayinur Deniz, ambulansla kaldırıldığı Gülağaç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada, ölen Sayinur Deniz'in, kızı Elif'in, Osmaniye'de düzenlenen düğününe katıldıktan sonra Ankara'daki evlerine dönerken kazanın olduğu öğrenildi. Deniz'in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Ankara'nın Etimesgut ilçesine gönderildi. Diğer 4 yaralının tedavisi sürüyor.

'4 YARALIMIZ VAR'

Cenazeyi almaya gelen Sayinur Deniz'in kardeşi Süleyman Deniz, "Osmaniye'de yeğenimin düğünü vardı. Düğün sonrası Ankara'ya dönerken aracın kontrolünü kaybediyorlar. Muhtemelen lastik patlıyor ve şarampole yuvarlanıyorlar. 4 yaralımız var. 3'ü yoğun bakımda, 1'i ise yarın ortopedi servisinden taburcu olacak. Ablamın cenazesi de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde toprağa verilecek. Ablamın kızı Elif ile damadımız İsmail Kalkan'ın düğün dönüşü böyle bir şey oldu. İkisi de mühendis. Onlar da düğün sonrası Bodrum'a balayına gideceklerdi, böyle bir olay yaşandı ve yapacak bir şey yok. Bugün toprağa vereceğiz" diye konuştu.