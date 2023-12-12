Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
AKSARAY'dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
AKSARAY'dapolisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda A.D. (36), M.D. (40), A.B. (24) ve İ.B. (32) gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 41 sentetik hap ve 11 adet ecstasy hap ele geçirildi. 4 şüpheli, işlemleri sonrası 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
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