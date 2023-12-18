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        (ÖZEL) Çocuk felci sonrası engelli kaldı, hayatı basketbolla değişti

        Aksaray´da çocuk felci sonrası ortopedik engelli kalan İdris Duru (34), 24 yaşında tanıştığı basketbolla hayata tutundu. Güngör, ''Engellilerimiz kendilerini karamsarlığa kaptırmasınlar. Kendi engel durumlarına uygun spor dalları da mevcut. Bunun için biraz azim, biraz çaba lazım. Eve kapanarak ya da bu hayattan koparak kendinize eziyet edersiniz'' dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:50
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        (ÖZEL) Çocuk felci sonrası engelli kaldı, hayatı basketbolla değişti
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        Aksaray´da çocuk felci sonrası ortopedik engelli kalan İdris Duru (34), 24 yaşında tanıştığı basketbolla hayata tutundu. Güngör, ''Engellilerimiz kendilerini karamsarlığa kaptırmasınlar. Kendi engel durumlarına uygun spor dalları da mevcut. Bunun için biraz azim, biraz çaba lazım. Eve kapanarak ya da bu hayattan koparak kendinize eziyet edersiniz'' dedi.

        3 yaşında geçirdiği çocuk felçi nedeniyle ortopedik engelli kalan İdris Duru, 2012 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun olduktan sonra tekerlekli sandalye basketboluna başladı. Bu sırada bankalarda çalışmak için kurumların açtıklarını sınava giren Duru, bir kamu bankasına atandıktan sonrada yine spora devam etti. 2'nci Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen 3 çocuk babası İdris Duru, ''Çocukken felç geçirdim. Tedaviler sonrası ortopedik engelli olarak hayatıma devam ediyorum. Takım kaptanımız Dursun ağabeyle karşılaştım. Bana basketbol oynamamı tavsiye etti. Ben de gelip antrenmanlarına baktım. Hoşuma gitti. 10 yıldır da bu sporu yapıyorum. Spor  çok güzel bir alışkanlık. Engelliler için çok büyük bir rehabilite. Bir şeyleri başarmanın mutluluğu var. Takım olarak ise Aksaray´ı temsil ediyoruz. Hem de güzel sonuçlar alıyoruz. Aksaray Belediyesi takımı çok köklü bir takım. Yıllardır birçok oyuncu buradan geçti. Şu an da Süper Lig'de oynayan arkadaşlarımız var. Herkes burada kariyer basamaklarını hızla tamamlıyor. Engellilerin isteyince başaramayacağı bir iş yok" şeklinde konuştu.

        "HAYATIMDA İŞ VE SPORU DENGELİYORUM"

        Basketbolun sosyalleştirdiğini belirten Duru, "Engellilerimiz kendilerini karamsarlığa kaptırmasınlar. Kendi engel durumlarına uygun spor dalları da mevcut. Bunun için biraz azim, biraz çaba lazım. Eve kapanarak ya da bu hayattan koparak kendinize eziyet edersiniz. İlgi duydukları spora başvursunlar. Devletimizin birçok hizmetleri var. Bir şeyle uğraştığında hayattan zevk aldığınızı göreceksiniz ve sizde bir eksikliğin olmadığını da göreceksiniz. Bir şeylerle uğraşarak ülkeye bir faydanız olabilir. Ben bankadaki arkadaşlarımdan basketbol oynadığım için tebrikler alıyorum. İşim yoğun olduğu için iş ve sporu dengeliyorum. Bankada günlük 80-100 kişiyle bire bir ilgileniliyorsun. Oradaki yoğunluğun stresini akşam basketbol idmanlarına gelerek atmam bana bir terapi gibi geliyor" diye konuştu.

        İş ve spor hayatında başaralı olmasında ailesinin desteğinin etkili olduğunu ifade eden Duru, ''Ailem ve eşimde benim en büyük destekçim. Bu engel Allah tarafından geldi. Ben de bunun üzerine giderek ve engelimi unutarak yaşamımı sürdürüyorum. Eşim de bu zamana kadar hiç engelli olduğumu hissettirmedi. Normal insanlar gibi yaşamımıza devam ediyoruz'' dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Takım antrenmanından detay

        -İdris Duru´nun idmanda görüntüsü

        -İdris Duru´nun açıklamaları

        -Genel detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2023-12-18 10:41:48

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