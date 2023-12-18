17 yaşındaki Metehan, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı

AKSARAY'da Metehan Y. (17), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. Metehan Y., sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü 2 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sol göğüs altından bıçakla yaralanan Metehan Y. kanlar içinde yakındaki polis merkezine giderek yardım istedi. Metehan Y., ekiplerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.