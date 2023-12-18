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        17 yaşındaki Metehan, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı

        AKSARAY'da Metehan Y. (17), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:50
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        17 yaşındaki Metehan, sokakta bıçaklı saldırıya uğradı
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        AKSARAY'da Metehan Y. (17), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. 

        Olay, saat 19.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. Metehan Y., sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü 2 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sol göğüs altından bıçakla yaralanan Metehan Y. kanlar içinde yakındaki polis merkezine giderek yardım istedi. Metehan Y., ekiplerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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