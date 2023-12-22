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        Kuzeyboru - Vakıfbank: 1-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:54 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:55
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        Kuzeyboru - Vakıfbank: 1-3
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER:İsmail Yıldırım, Furkan Salduz

        KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Merve Atlıer, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)

        VAKIFBANK:Cansu Özbay, Zehra Güneş, Frantti, Aleksia Karutasu, Busa, Ogbogu ( Ayça Aykaç, Thompson, İdil Naz Başcan, Van Aalen, Bahar Akbay)

        SETLER: 22-25, 20-25, 26-24, 19-25

        SÜRE: 112 dakika (27, 29, 30, 26)

        Sultanlar Ligi'nin 13´üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında Vakıfbank´u 3-1 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2023-12-22 22:54:12

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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