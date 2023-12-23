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        Kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü; 5 yaralı

        AKSARAY'da, kamyonet ile çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:35
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        Kamyonetle çarpışan otomobil ikiye bölündü; 5 yaralı
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        AKSARAY'da, kamyonet ile çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Gücünkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Çavan (33) yönetimindeki 34 VN 6337 plakalı kamyonet, kavşakta Muharrem Koç (19) yönetimindeki 42 AOS 260 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Muharrem Koç ile aynı araçtaki Mustafa Mert Kır (18), Ercan Korkmaz (15), Ramazan Darılmaz (18) ve Mustafa Sert (18) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Yusuf Çavan ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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