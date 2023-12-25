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        Aksaray'da kadınların dokuduğu Türk motifli halılar, yurt dışına ihraç ediliyor

        AKSARAY'dakadınlar tarafından dokunan Türk motifli halılar, başta ABD olmak üzere İngiltere ile İtalya'ya ihraç ediliyor. Özellikle ev kadınların yoğun ilgi gösterdiği halı dokuma atölyesinde ders veren eğitimen Fadime Pektaş, "Tamamen kök boyadan yapıyoruz. Doğal halılarımızı sadece koyun yününün renginden yapıyoruz. 10 tane tezgahımız var, 30 kadın çalışıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:25
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        Aksaray'da kadınların dokuduğu Türk motifli halılar, yurt dışına ihraç ediliyor
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        AKSARAY'dakadınlar tarafından dokunan Türk motifli halılar, başta ABD olmak üzere İngiltere ile İtalya'ya ihraç ediliyor. Özellikle ev kadınların yoğun ilgi gösterdiği halı dokuma atölyesinde ders veren eğitimen Fadime Pektaş, "Tamamen kök boyadan yapıyoruz. Doğal halılarımızı sadece koyun yününün renginden yapıyoruz. 10 tane tezgahımız var, 30 kadın çalışıyor" dedi.

        Halk Eğitim Merkezi'nce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan halı dokuma atölyesine, ev kadınları ilgi gösteriyor. Belirli süre eğitim aldıktan sonra dokuma işlemlerine başlayan kadınların ürettikleri halıların bir kısmı ihraç ediliyor. Kadınlara kurs veren eğitmen Fadime Pektaş, "Amacımız; yok olmaya başlamış el dokuması halıları canlandırıp, yeni nesillere tanıtmak istiyoruz. Halı dokumayı bilenler, burada ellerini daha da hızlandırıp, daha çok para kazanabiliyor. Bilmeyenlere de burada dokumayı öğretiyoruz. Amacımız, ülke ekonomisine ve üretimine katkı sağlamak. Halı dokumaya gelen kadınlarımızın genelde eğitim seviyesi düşük olduğu için başka yerlerde işe giremiyorlar. Girdiklerinde de uyum sağlayamıyorlar. Burada ise annelerinden ve ninelerinden öğrendikleri kültürleri olan halı dokuma mesleğine aşinalar. Hep beraber öz kültürümüzü bilmeyenlere öğretip, yararlı hale getirip, kadınlarımızın ekonomik özgürlüğü olsun diye çabalıyoruz" dedi.

        'ORTALAMA 150 İLE 200 METRE HALI ÜRETİYORUZ'

        Atölyede 30 kadının çalıştığını ifade eden Pektaş, ''Halılarımızı aracı firma ve Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla yurt dışına gönderiyoruz. Malzemelerimizi aracı firma karşılıyor. Tamamen kök boyadan yapıyoruz. Doğal halılarımızı sadece koyun yününün renginden yapıyoruz. 10 tane tezgahımız var, 30 kadın çalışıyor. Aylık ortalama 150 ile 200 metre halı üreterek, 15'er adet Amerika, İngiltere ve İtalya'ya ihraç ediyoruz" diye konuştu.

        'HALI DOKUYARAK KIZIMI OKUTUYORUM'

        Kursiyer Umuhanur Karaca (46) ise "Halı dokuyarak çocuklarımı okutuyorum. Eşim bazen para veriyor bazen de vermiyor. Allah'a şükür burada halı dokuyarak, kendi harçlığımızı çıkarıyoruz. Hem de üniversite okuyan kızıma gönderiyorum. Burada stresimi atıp, halı dokuyorum. Günlerim dolu dolu geçiyor. Arkadaşlarla halı dokurken yarışa dahi girdiğimiz oluyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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