Kontağını çevirdiği otomobil alev aldı, sürücü yaralandı
AKSARAY'da, kontağını çevirdiği otomobili alev alan sürücü Çilem Kavurmacı'nın (50) kollarında ve yüzünde yanıklar oluştu.
AKSARAY'da, kontağını çevirdiği otomobili alev alan sürücü Çilem Kavurmacı'nın (50) kollarında ve yüzünde yanıklar oluştu.
Olay, saat 07.45 sıralarında, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çilem Kavurmacı, yönetimindeki 06 BVY 577 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Kavurmacı'nın, otomobilinin motoru durunca kontağı çevirip tekrar çalıştırmak istedi. Otomobil bir anda alev aldı. Araçtan inen sürücünün kolları ile yüzünde yanık oluştu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavurmacı, ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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