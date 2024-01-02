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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

        AKSARAY´da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrilip, takla attı. Kazada Sedat Şahin (43) öldü, 3 kişi de yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 23:59 Güncelleme: 03.01.2024 - 00:00
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        Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
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        AKSARAY´da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrilip, takla attı. Kazada Sedat Şahin (43) öldü, 3 kişi de yaralandı. 

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 50´nci kilometresinde meydana geldi. Erzincan´dan Antalya´ya giden Mehmet Özdemir (41) yönetimindeki 24 DF 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken araçtaki Sedat Şahin olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet Özdemir ile arkadaşları Kürşat Gündüz(45) ve Fatih Can (43) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedat Şahin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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