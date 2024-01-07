Kuzeyboru - PTT: 3-2

SALON:Aksaray

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serap Kuka

KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Wilhite, Begiç, Cemre Erkul, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, Sinem Beyazıt)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Hümay Fırıncıoğlu, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven)

SETLER: 21-25, 25-23, 13-25, 25-23, 15-7

SÜRE: 119 dakika (26, 30, 21, 28, 14)

Sultanlar Ligi'nin 14´üncü haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği PTT´yi 3-2 mağlup etti.

DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

2024-01-07 17:21:35

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.