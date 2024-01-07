Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü: Tansiyonum düştü

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü Alican Yıldız, ''Tansiyonum düştü. Gözümü açtığımda kaza yaptığımızı gördüm.'' dedi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Aksaray´dan Gülagaç ilçesi Süleymanhüyüğü köyüne giden Alican Yıldız (22) yönetimindeki 06 BVN 240 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Alican Yıldız, babası Erdoğan Yıldız (42), annesi Yeliz Yıldız (42), kardeşi Hüseyin Yıldız (8) ve yakınları Hasan Altınsoy (59) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarından Erdoğan Yıldız´ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyup gelen Yıldız ailesinin yakınları ise acil serviste gözyaşı döktü.

`TANSİYONUM DÜŞTÜ´

Yaralı sürücü Alican Yıldız ise kazanın tansiyonu düşmesi sonucu meydana geldiğini belirterek, 'Benim tansiyonum düştü. Gözümü açtığımda ise kaza yaptığımızı gördüm.'' dedi.