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        Bıçaklı saldırgan kucağında çocuğu olan kadını yaralayıp, telefonunu gasbetti

        AKSARAY´da üç katlı binanın zemin katında oturan Dudu Altan (21), kucağında 1,5 yaşındaki oğlu Alperen ile eşya almak için çıktığı balkonda, bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan arbede sırasında Altan'ı bıçakla yaralayıp, darbeden şüpheli cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken polis, şüpheliye yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 23:02 Güncelleme: 07.01.2024 - 23:05
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        Bıçaklı saldırgan kucağında çocuğu olan kadını yaralayıp, telefonunu gasbetti
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        AKSARAY´da üç katlı binanın zemin katında oturan Dudu Altan (21), kucağında 1,5 yaşındaki oğlu Alperen ile eşya almak için çıktığı balkonda, bıçaklı saldırıya uğradı. Yaşanan arbede sırasında Altan'ı bıçakla yaralayıp, darbeden şüpheli cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken polis, şüpheliye yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 19.40 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki  2 katı binanın giriş katında meydana geldi. Dudu Altan, kucağında oğlu Alperen ile eşya almak için balkona çıktığı sırada elinde bıçak bulunan kişinin saldırısına uğradı. Genç kadının boğazını sıkıp içeri itekleyen şüpheli, tekme ve yumrukla darbedip bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonunu gasbederek kaçtı. Altan'ın yardım çığlıkları üzerine komşuları yardıma koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla elinden, aldığı yumruk darbesiyle de yüzünden yaralanan Dudu Altan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde parmak izi incelemesinde bulunan polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

        'GELİNİM KANLAR İÇİNDE KALMIŞ' 

        Oğlunun uzman çavuş olduğunu ve Suriye'de görev yaptığını belirten Mustafa Altan, "Evde çocuğuyla tek kalıyordu. Eşi Suriye´de uzman çavuş. Evine hırsız girmiş. Gelinim kanlar içinde kalmış ve çok korkmuş. Bu hırsızın bulunup yakalanmasını istiyorum." dedi. 

        Aynı binada oturan Betül Ögüt de, ''Komşum, eşya almak için balkon kapısını açmış. Oradan giren kişi saldırmış, boynunu incitmiş, elini de bıçakla yaralamış. Komşumun yardım çığlıklarına dışarı çıktık. Saldırgan telefonunu almış kaçmış." dedi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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