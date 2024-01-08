Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kucağında çocuk olan kadını bıçakla yaralayıp, telefonunu gasbeden saldırgan yakalandı

        AKSARAY'dakucağında 1,5 yaşındaki oğlu Alperen ile zemin kattaki evlerinin balkonuna eşya almaya çıkan Dudu Altan'a (21), bıçakla saldırıp, cep telefonunu zorla alan F.E. (26), polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kucağında çocuk olan kadını bıçakla yaralayıp, telefonunu gasbeden saldırgan yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'dakucağında 1,5 yaşındaki oğlu Alperen ile zemin kattaki evlerinin balkonuna eşya almaya çıkan Dudu Altan'a (21), bıçakla saldırıp, cep telefonunu zorla alan F.E. (26), polis ekiplerince yakalandı.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki 2 katı binanın giriş katında meydana geldi. Dudu Altan, kucağında oğlu Alperen ile eşya almak için balkona çıktığı sırada elinde bıçak bulunan F.E.'nin saldırısına uğradı. Kadının boğazını sıkıp, içeri itekleyen F.E., tekme ve yumrukla darbedip, bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonunu gasbederek kaçtı. Altan'ın çığlıkları üzerine komşuları yardıma koştu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçak darbesiyle elinden, yumruk ile de yüzünden yaralanan Altan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi sonrasında taburcu oldu.

        'BEN SALDIRMADIM Kİ'

        Evde parmak izi incelemesinde bulunan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da tek tek izleyerek, saldırganı ve adresini belirledi. F.E. Çerdiğin Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Çalınan telefon bulunamazken, hastaneye sağlık kontrolüne getirilen F.E., gazetecilere, "Ben saldırmadım ki ağabeyciğim. Telefonu da ben almadım. Şimdi gidince kamere görüntülere çıkacak" dedi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        ABD Savunma Bakanının yokluğunu fark etmediler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı

        Benzer Haberler

        Bıçaklı saldırgan kucağında çocuğu olan kadını yaralayıp, telefonunu gasbet...
        Bıçaklı saldırgan kucağında çocuğu olan kadını yaralayıp, telefonunu gasbet...
        Aksaray'da bir kadın, cep telefonunu gasbeden kişi tarafından kesici aletle...
        Aksaray'da bir kadın, cep telefonunu gasbeden kişi tarafından kesici aletle...
        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü: Tansiyonum düştü
        Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü: Tansiyonum düştü
        Aksaray'da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kuzeyboru - PTT: 3-2
        Kuzeyboru - PTT: 3-2
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi