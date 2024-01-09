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        Hasta ziyaretinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil takla attı: 3 yaralı

        AKSARAY'da, hasta ziyaretinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün traktöre çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:55 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:00
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        Hasta ziyaretinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil takla attı: 3 yaralı
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        AKSARAY'da, hasta ziyaretinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün traktöre çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Aşır Ünal (61) yönetimindeki 68 BC 382 plakalı otomobil, iddiaya göre, önünde ilerleyen ve lambaları yanmayan traktöre çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu takla attı. Kazada sürücü Aşır Ünal'ın otomobildeki eşi Dürdane Ünal (60) ile yakınları Sultan Ünal (63) ve Yeter Ünal (58), yaralandı. Yaralılar, ihbarla gele sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ünal ailesinin, yaralılardan Yeter Ünal´ın Konya´da, hastane tedavi gören eşi İshak Ünal'ı ziyaretten döndükleri öğrenildi. 

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Aşır Ünal, "Traktörün arka lambası yanmıyordu. Bende ona çarpmayayım diye manevra yapınca, direksiyon hakimiyetini kaybedip, şarampole takla attım." dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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