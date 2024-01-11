Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Devrilen sobadan yangın çıktı; evdeki genç kız yaralandı

        AKSARAY'da devrilen sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale etmek isteyen Tuğçe Ö. (18), ayağının yanmasıyla yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen sobadan yangın çıktı; evdeki genç kız yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da devrilen sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale etmek isteyen Tuğçe Ö. (18), ayağının yanmasıyla yaralandı.  

        Olay, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 3 katkı binanın 1'inci katında meydana geldi. Tuğçe Ö., evde olduğu sırada sobanın boruları yerinden çıkıp, düştü. O sırada sobanın da devrilmesiyle sıçrayan kıvılcımlar eşyaların tutuşmasına neden oldu. Tuğçe Ö. de alevlere müdahale etmek isterken ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayağında yanık oluşan Tuğçe Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları
        Aksaray'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları
        Aksaray'da tartışan karı koca vazoyla birbirlerini yaraladı
        Aksaray'da tartışan karı koca vazoyla birbirlerini yaraladı
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
        Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı
        Kavga eden 40 yılık çift, vazo ile birbirini yaraladı
        Hasta ziyaretinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil takla attı: 3 y...
        Hasta ziyaretinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobil takla attı: 3 y...
        (ÖZEL) U16 Kız Milli Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırl...
        (ÖZEL) U16 Kız Milli Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırl...