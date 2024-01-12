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        Vazoyla birbirini yaralayan çift, karşılıklı özür dileyip, şikayetçi olmadı

        AKSARAY'da, evde kavga edip birbirini başlarından vazoyla yaralayan Mevlüt Ç. (62) ve Yeter Ç. (56) çifti, taburcu oldu. Karşılıklı özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:35
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        Vazoyla birbirini yaralayan çift, karşılıklı özür dileyip, şikayetçi olmadı
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        AKSARAY'da, evde kavga edip birbirini başlarından vazoyla yaralayan Mevlüt Ç. (62) ve Yeter Ç. (56) çifti, taburcu oldu. Karşılıklı özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı. Çift kanlar içinde kaldı, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'KAN ŞEKERİM YÜKSELDİ' 

        Mevlüt Ç., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

        Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Mevlüt Ç. ifadesinde, "Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık" dedi.

        Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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