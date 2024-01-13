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        AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 01:50 Güncelleme: 13.01.2024 - 01:50
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        AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) acı haberi, Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. 

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu. Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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