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        Kazada ölen polis, Aksaray´da toprağa verildi

        NİĞDE'de hafif ticari aracıyla traktöre arkadan çarpan polis memuru Sabri Turhan'ın (49) cenazesi memleketi Aksaray´da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:05
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        Kazada ölen polis, Aksaray´da toprağa verildi
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        NİĞDE'de hafif ticari aracıyla traktöre arkadan çarpan polis memuru Sabri Turhan'ın (49) cenazesi memleketi Aksaray´da toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Polis memuru Sabri Turhan yönetimindeki 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, S.A.'nın kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Turhan'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Sabri Turhan'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle Aksaray´a gönderildi. Armutlu köyünde kılınan namaz sonrası Turhan'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Sabri Turhan'ın, kaza günü Armutlu köyündeki babası Mehmet Turan´ı ziyaret edip, eşi ile 2 oğlunu Aksaray kent merkezinde oturan kayınpederi Sebahattin Uçar´ın evine bırakıp, tekrar görev yeri Niğde´ye giderken kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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