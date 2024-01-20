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        Görme engelli Fatma'nın eğitim aşkı

        AKSARAY´da yüzde 80 görme engelli Fatma Ateş (26), çocuk yaşlardan itibaren hayal ettiği öğretmenlik mesleğine kavuştu. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Ateş, ''Öğretmenlerime de çok imrenirdim, hayaller kurardım. Sürekli ben de öğretmen olsam, nasıl hitap ederim, nasıl ders anlatırım, diye içimde bir uhdeydi. Çok istiyordum ve üniversitede formasyon alarak eğitimimi tamamladım. Öğretmen olarak atandığım içinde çok mutlu oldum'' dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:55
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        Görme engelli Fatma'nın eğitim aşkı
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        AKSARAY´da yüzde 80 görme engelli Fatma Ateş (26), çocuk yaşlardan itibaren hayal ettiği öğretmenlik mesleğine kavuştu. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Ateş, ''Öğretmenlerime de çok imrenirdim, hayaller kurardım. Sürekli ben de öğretmen olsam, nasıl hitap ederim, nasıl ders anlatırım, diye içimde bir uhdeydi. Çok istiyordum ve üniversitede formasyon alarak eğitimimi tamamladım. Öğretmen olarak atandığım içinde çok mutlu oldum'' dedi. 

        Cilt, saç ve göz renginde farklılık olan, görme düzeyi büyük oranda düşük albino hastası Fatma Ateş, çocukluk yıllarından itibaren öğretmen olmak istedi. Hastalığı ve görme engeline rağmen eğitimini ihmal etmeyen Ateş, Afyonkarahisar'da kız meslek lisesini birincilikte bitirdikten sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezun oldu. 2023 yılında ise Necmiye- Mehmet Yazıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne atandı.

        'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

        Fatma Ateş, çocukluktan itibaren öğretmen olmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

        ''Öğretmen olmak hayalimdi. Öğretmenlerime de çok imrenirdim, hayaller kurardım. Sürekli ben de öğretmen olsam, nasıl hitap ederim, nasıl ders anlatırım, diye içimde bir uhdeydi. Çok istiyordum ve üniversitede formasyon alarak eğitimimi tamamladım. Öğretmen olarak atandığım içinde çok mutlu oldum.''

        'ALBİNO HASTALIK DEĞİL, BİR FARKINDALIKTIR'

        Doğuştan albino hastası olarak dünyaya geldiğini belirten Ateş, "Aslında albino bir hastalık değil, bir genetik farkındalık. Kaşlarım ve gözlerim farklı, tüylerim ise beyaz. Çünkü renk pigmentimiz az olduğu için beyaz olarak dünyaya geliyorsunuz. Bunun yanında göz rahatsızlığımda var. Çok fazla bir görme oranım yok. Ailem en büyük destekçim oldu. Babam uzman çavuş ve annem ise ev hanımı, bir kardeşim var. O da diyetisyenlik okuyor. Aileler, genelde engelli çocuklarını dışlanmasın diye dışarı çıkarmıyorlar. Her türlü mecrada yer aldım. Tüm kurslara gitmemi ve radyo da program yapmamı desteklediler. Böyle bir ailem olduğu içinde çok mutluyum." diye konuştu. 

        'ÖĞRENCİLERİME KENDİ BAŞARIMI ÖRNEK GÖSTERİYORUM'

        Okulunu çok sevdiğini ifade eden Ateş, ''Öğrencilerimi ve ders anlatmayı çok seviyorum. Onlara benim gibi bir bireyin hayata tutuna bildiğini göstermeyi de seviyorum. Şimdi ki öğrenciler aslında hayata daha karamsar bakıyor. Bir şeyler yapamayacaklarını düşünüyorlar. Bende onlara kendimden örnek veriyorum. Birlikte derste şiirler okuyoruz. Okulumda diğer öğretmenlerim ve idarecilerimle uyum içinde çalışmaktan onur duyuyorum'' dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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