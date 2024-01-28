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        Yolcu otobüsü kaza yaptı, sürücü ehliyetsiz çıktı

        AKSARAY´da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra karşı şerite geçtikten sonra durdu. Kazada yaralanan olmazken sürücü Umut Ö.'nün (28), 70 puan cezası nedeniyle savcılık tarafından `Aday Sürücü Belgesi´nin iptal edildiği ortaya çıktı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 28.01.2024 - 13:30
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        Yolcu otobüsü kaza yaptı, sürücü ehliyetsiz çıktı
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        AKSARAY´da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra karşı şerite geçtikten sonra durdu. Kazada yaralanan olmazken sürücü Umut Ö.'nün (28), 70 puan cezası nedeniyle savcılık tarafından `Aday Sürücü Belgesi´nin iptal edildiği ortaya çıktı. 

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunda 5'inci kilometrede meydana geldi. İstanbul´dan Adana´ya yolcu taşıyan sürücü Umut Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 01 AHU 464 plakalı otobüs, refüjdeki elektrik direğini devirdikten sonra karşı şeritte durdu. İhbar üzerine  kaza yerine polis  ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, polis yaptığı incelemede sürücü Umut Ö.'nün, 70 puan cezası nedeniyle savcılık tarafından `Aday Sürücü Belgesi´nin iptal edildiğini, takograf cihazında  ise birinci sürücü Levent S.'nin (53) ehliyetinin takılı olduğu saptandı. 

        ANKARA'DA MOLADAN SONRA DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ

        Umut Ö.,  polise, otobüsü İstanbul'dan Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine kadar Levent S.'nin kullandığını, moladan sonra da direksiyon başına kendisinin geçtiğini söyledi. Polis, Umut Ö.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 12 bin 977 TL, 'takograf kullanmamak' suçundan   3 bin 155 TL, 'hız sınırı aşmak' suçundan da bin 506 TL idari para cezası uyguladı. Araç sahibi hakkında da 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977 TL idari para cezası işlemi yapıldı. 

        'OTOBÜS KAZASI YAPTIK DEYİP'  GÖRÜNTÜLÜ TELEFON KONUŞMASI YAPTI 

        Polis, kaza ile ilgili işlem yaparken, birinci sürücü Levent S. ise, cep telefonuyla görüntülü konuştuğu kişiye  ''Yolcularda ve bizde bir şey yok.'' diyerek aracın kaza yaptığını gösterip durumu anlattı. Polis ekipleri de Levent S.'ye kaza tutanağı için gerekli olan evrakını getirmesini istedi  Levent S. de  kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Beni çekmeyin'' diyerek tepki gösterdi.  

        'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

        Kaza sonrası soğukta bekleyen yolculardan Emre Çoban ise düz bir yolda kaza yapılmasına tepki göstererek, ''Şoförler zaten yorgundu. Ankara çıkışında değiştiler. Seyahat ederken yakıtın bitmesi sonucu yolda da kaldık. Yolda sileceğin biri çalışıyor ve biri de çalışmıyordu. Burada kaza yapılacak bir durum yok. Büyük olasılıkla uyuyordu. İzmit´ten Adana´ya gidiyorduk. Allah´tan otobüs karşı şeride geçip durdu. Durmasa daha beter bir felaket olurdu. Verilmiş sadakamız varmış'' diye konuştu. 

        Kenan Çukadar da, ''Şoför ehliyetsizmiş. Gençti, direksiyon hakimiyetini gördüm. Direksiyonu bırakmadı, yoksa araç yatardı. Ehliyeti olsa da olmasa da bizim canımızı belki o kurtardı'' dedi. Otobüs firmasından şikayetçi olacağını belirten Necati Baykurt ise "Arka koltukta oturuyordum. Baktım araç karşı şeride geçti. Yolda mazot bitti. Aracın silecekleri çalışmıyordu. Şoförün ehliyeti yokmuş. Gittiğim yerde firmadan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

        Yolcular, gelecek başka bir otobüsle yollarına devam etmesi için minibüsle şehirlerarası otobüs terminaline, sürücü Umut Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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