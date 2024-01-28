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        Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit: 0 - 3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:45
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        Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit: 0 - 3
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tolga Can Dinçer

        KUZEYBORU: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Tuğba İvegin Şenoğlu, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık)

        ECZACIBASI: Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Beyza Arıcı, Gray, Boskovic (Aybüke Tuna Özel, Yaprak Erkek, Elif Şahin)

        SETLER: 20-25, 26-28, 16-25

        SÜRE: 80 dakika (25, 31, 24)

        Sultanlar Ligi'nin 18´inci haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

        2024-01-28 16:43:01

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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