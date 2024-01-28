Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit: 0 - 3

SALON:Aksaray

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tolga Can Dinçer

KUZEYBORU: Wilhite, Merve Atlıer, Lopez, Tuğba İvegin Şenoğlu, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Sinem Bayazıt, Dilek Kınık)

ECZACIBASI: Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Jack-Kisal, Beyza Arıcı, Gray, Boskovic (Aybüke Tuna Özel, Yaprak Erkek, Elif Şahin)

SETLER: 20-25, 26-28, 16-25

SÜRE: 80 dakika (25, 31, 24)

Sultanlar Ligi'nin 18´inci haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

2024-01-28 16:43:01

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