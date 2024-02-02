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        Elektronik eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı

        AKSARAY´da, evden elektronik eşya çalan 3 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:50
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        Elektronik eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı
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        AKSARAY´da, evden elektronik eşya çalan 3 kişi, yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde meydana geldi. Eve giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Durumu fark eden apartmandakiler, polise haber verdi. Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan Mustafa Nazlı (23), Şahin Balkış (26) ve İbrahim Öztop (26) olduğunu tespit etti. Saklandıkları Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki evde yakalanan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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