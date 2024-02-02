Elektronik eşya çalan 3 şüpheli tutuklandı
AKSARAY´da, evden elektronik eşya çalan 3 kişi, yakalanıp, tutuklandı.
AKSARAY´da, evden elektronik eşya çalan 3 kişi, yakalanıp, tutuklandı.
Olay, Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evde meydana geldi. Eve giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Durumu fark eden apartmandakiler, polise haber verdi. Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan Mustafa Nazlı (23), Şahin Balkış (26) ve İbrahim Öztop (26) olduğunu tespit etti. Saklandıkları Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki evde yakalanan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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