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        Kuzeyboru, Türkiye´nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi

        TÜRKİYE´nin hızlı büyüyen 100 yıldız şirketini tespit etmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde bir program gerçekleştirildi. Program kapsamında Kuzey Boru A.Ş. Türkiye´nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olarak plaket aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:10
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        Kuzeyboru, Türkiye´nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi
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        TÜRKİYE´nin hızlı büyüyen 100 yıldız şirketini tespit etmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´nin öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde bir program gerçekleştirildi. Program kapsamında Kuzey Boru A.Ş. Türkiye´nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olarak plaket aldı.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleşen plaket töreninde Kuzeyboru A.Ş, seçkin 100 şirket arasında yer aldı. TOBB Türkiye 100 listesinde bu ödülü kazanan şirketi, törende Kuzey Boru Pazarlama Direktörü Habib Özbek ve Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Emine Seldüz temsil etti.

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