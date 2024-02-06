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        Hataylı depremzede: Memleketimize döneceğimiz günü iple çekiyoruz

        HATAY'daki depremlerin ardından ailesiyle Aksaray'da yaşayan Mehmet Emiroğlu (40), ''1 yıl geçmesine rağmen unutamıyoruz ve atlatamıyoruz. Sevdiklerimize daha fazla sarılıp, mutlu bir hayat sürmek istiyoruz. Memleketimiz Hatay'a döneceğimiz günü iple çekiyoruz. Yıkık dahi olsa yine de Hatay'a dönmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:40
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        Hataylı depremzede: Memleketimize döneceğimiz günü iple çekiyoruz
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        HATAY'daki depremlerin ardından ailesiyle Aksaray'da yaşayan Mehmet Emiroğlu (40), ''1 yıl geçmesine rağmen unutamıyoruz ve atlatamıyoruz. Sevdiklerimize daha fazla sarılıp, mutlu bir hayat sürmek istiyoruz. Memleketimiz Hatay'a döneceğimiz günü iple çekiyoruz. Yıkık dahi olsa yine de Hatay'a dönmek istiyoruz" dedi.

        Hatay'ın Antakya ilçesinde oturan eczacı kalfası Mehmet Emiroğlu, depremin ardından, eşi ve kızıyla, Aksaray'a gelip yerleşti. Depremde enkaz altından kurtulduklarını belirten Emiroğlu, yaşadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

        "Ben, eşim ve kızımla birlikte enkaz altında kaldık. Enkazdan kurtulduktan sonra babamın evine gittik. Ancak onun evi de yıkılmıştı. Babam Sakıp Emiroğlu'nun cenazesini ise 3 gün sonra binadan çıkardık. Şükür annem hayatta kaldı. Kuzenlerim 7 kişilik aileydi, onların hala cenazeleri dahi bulunamadı. Ben babamın cenazesini sırtımda tek başıma taşıdım. Kız kardeşimle beraber mezarını kazarak defnettik. Bunun bence bir izahı yok. Yaşamak lazım. Ama Allah'ım kimseye yaşatmasın. 1 yıl geçmesine rağmen unutamıyoruz ve atlatamıyoruz. Hala depremlerin olduğunu duyuyoruz. Duyunca daha kötü oluyoruz. Bir an önce memleketimize dönmek istiyoruz. Şu anda yıkık dahi olsa, yine de Hatay'a dönmek istiyoruz.''

        'İKİNCİ DEPREME DE YAKALANDIK'

        İkinci depreme de yakalandıklarını ifade eden Emiroğlu, ''Çok yakın bir arkadaşım vardı. Onun evi sağlamdı. Yağmurdan çocuğumun üstü ıslandığı için elbise almak için arkadaşımın evine çıktık. Öğle olan ikinci depreme ise orada yakalandık. Arkadaşımla beraber evde çocuklarımızı birbirimize emanet ettik. Buradan hangimiz sağ çıkarsa birbirimizin çocuğuna bakacaktık. Çok şükür ikimiz de sağ çıktık. Bir hafta sonra Hatay'da büyük bir deprem daha oldu. Tekrar arkadaşımla beraber depreme yakalandık. 'Bu sefer ölüyoruz' dedim. Çok şükür Rabb'im canımızı sağ koydu. Bundan sonra çocuğumuz için yaşıyoruz" diye konuştu.

        '17 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİNADAN 4 KİŞİ KURTULDUK'

        "Bundan sonra sevdiklerimize daha fazla sarılıp onlarla mutlu bir hayat sürmek istiyoruz" diyen Emiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz artık maddi boyutu tamamıyla bıraktık. Hatay'da bir ev çekilişi yapıldı. Hak sahiplerine evleri teslim edileceği söyleniyor. İnşallah Rabb'im en çok ihtiyacı olan kişilere nasip eder. Eminim ki devletimiz herkese evlerini geri verecektir. Bizim ondan bir şüphemiz yok. Bunlar bize bir nebze de olsa umut veriyor. Çocuklarımızla birlikte hayata bağlanmamızı sağlıyor. 5 katlı binanın 5'inci katında oturuyordum. Sadece biz çıktık, benim altımdaki 3 kattaki tüm komşularım çıkamadı. Bir de 4'üncü kattaki 1 kişi yaralı çıktı. Daha sonra o komşuma ne oldu, ben de bilmiyorum. 17 kişinin yaşadığı 5 katlı binadan 4 kişi kurtulduk. Aksaray halkı ise bize bugüne kadar destek çıktı. Onlardan Allah razı olsun. Biz haklarını ödeyemeyiz. Herkesin memleketi kendine güzeldir. Biz de memleketimizin bir an önce düzelmesini ve Hatay'a döneceğimiz günü iple çekiyoruz. Şu anda hayatta bir kızım, eşim, kız kardeşim ile annem kaldı. Ailenin diğer fertlerini kaybettik. Biz artık birbirimize sarılacağız."

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