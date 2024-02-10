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        Yolda yürüyen 2 gence Afganistan uyruklu 6 kişiden bıçak ve kemerli saldırı: O anlar kamerada

         AKSARAY'da,yolda yürürken Afganistan uyruklu 6 kişinin saldırısına uğrayan Oğuzhan T. (19) bıçakla karnından, arkadaşı E.Y.B. (15) ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kaçan saldırganlardan 4'ü yakalandı, 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 22:00
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        Yolda yürüyen 2 gence Afganistan uyruklu 6 kişiden bıçak ve kemerli saldırı: O anlar kamerada
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         AKSARAY'da,yolda yürürken Afganistan uyruklu 6 kişinin saldırısına uğrayan Oğuzhan T. (19) bıçakla karnından, arkadaşı E.Y.B. (15) ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kaçan saldırganlardan 4'ü yakalandı, 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Şeh Hamit Mahallesi 3306 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan T. ile arkadaşı E.Y.B., Kılıçaslan Parkında gezdikten sonra evlerine dönerken Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Oğuzhan T. bıçakla karnından, E.Y.B. ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, saldırı anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis kaçan saldırganlardan 4'ünü yakalarken, 2'sinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yaralılardan E.Y.B., "Biz yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler. Arkadaşımı bıçakladılar ve bana da kemerle saldırdılar. Afganistan uyruklu 6 kişiydi. Daha sonra kaçtılar" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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