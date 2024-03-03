Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kuzeyboru – Muratpaşa Belediye: 3-1

        SALON:AksarayHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Erkan SarıKUZEYBORU: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Gonzales, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Liray Akpınar, İrem Cor, Ezgi Akyaldız)MURATPAŞA BELEDİYE :Ceren Karagöl, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz)SETLER: 26-24, 25-18, 17-25, 25-15SÜRE: 101 dakika (29, 24, 25, 23)Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Muratpaşa Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzeyboru – Muratpaşa Belediye: 3-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Erkan Sarı

        KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Gonzales, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Liray Akpınar, İrem Cor, Ezgi Akyaldız)

        MURATPAŞA BELEDİYE :Ceren Karagöl, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Derya Çayırgan, Burcu Yönder, Buket Yılmaz)

        SETLER: 26-24, 25-18, 17-25, 25-15

        SÜRE: 101 dakika (29, 24, 25, 23)

        Sultanlar Ligi'nin 23’üncü haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Muratpaşa Belediye'yi 3-1 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Bingöl'de riskli yapılar araştırıldı
        Bingöl'de riskli yapılar araştırıldı
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Bakan Özhaseki, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:
        Bakan Özhaseki, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:
        Bakan Özhaseki: Deprem gerçeğini bilerek hareket etmeliyiz (2)
        Bakan Özhaseki: Deprem gerçeğini bilerek hareket etmeliyiz (2)
        Bakan Özhaseki, Kalanlar Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Kalanlar Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Özhaseki, Aksaray'da kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde kon...
        Bakan Özhaseki, Aksaray'da kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde kon...
        Bakan Özhaseki: Deprem gerçeğini bilerek hareket etmeliyiz
        Bakan Özhaseki: Deprem gerçeğini bilerek hareket etmeliyiz