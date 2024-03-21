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        Akü hırsızı, kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı

        AKSARAY'da park halindeki 4 TIR'dan 8 akü çalan Mustafa Demir (34), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:15
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        Akü hırsızı, kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalandı
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        AKSARAY’da park halindeki 4 TIR'dan 8 akü çalan Mustafa Demir (34), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir haftada Paşacık, Aratol, Bahçeli ve Pınar mahallelerinde park halindeki 4 TIR’dan 8 akünün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, görüntülerde bir minibüsün, TIR'ın yanına yanaştığını, ardından araçtan inen kişinin plastik korumayı kırıp aküyü çaldığını tespit etti. Şüphelinin, Mustafa Demir olduğu saptandı. Aynı minibüsü dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde durduran polis, Demir’i araçta gözaltına aldı.

        Mustafa Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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