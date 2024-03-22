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        Halüsinasyon görüp eşinin kullandığı otomobilin direksiyonuna müdahalesi kazaya neden oldu: 4 yaralı

        AKSARAY'da, eşi Yasin Kabakçı'nın (30) kullandığı otomobilde halüsinasyon gören Merve Kabakçı (24), 'TIR'ın altına gireceğiz' diyerek direksiyona müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:26 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:30
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        Halüsinasyon görüp eşinin kullandığı otomobilin direksiyonuna müdahalesi kazaya neden oldu: 4 yaralı
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        AKSARAY'da, eşi Yasin Kabakçı'nın (30) kullandığı otomobilde halüsinasyon gören Merve Kabakçı (24), 'TIR'ın altına gireceğiz' diyerek direksiyona müdahalede bulundu. Kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole uçan otomobildeki Kabakçı çifti ve 2 çocuğu yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa’dan İstanbul’a gitmekte olan Yasin Kabakçı yönetimindeki 55 DG 919 plakalı otomobilin direksiyonuna, yan koltukta uyuyan eşi Merve Kabakçı, halüsinasyon görüp 'TIR'ın altına gireceğiz' diyerek müdahale etti. Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada Yasin, eşi Merve ve çocukları Minanur (6) ile Elif Zümra Kabakçı (2), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Merve Kabakçı'nın polise verdiği ilk ifadede "Uyukluyordum ve bir anda TIR'ın altına gireceğimizi düşünüp direksiyonu kırdım. Kazadan sonra halüsinasyon gördüğümü anladım" dediği öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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