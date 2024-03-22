Halüsinasyon görüp eşinin kullandığı otomobilin direksiyonuna müdahalesi kazaya neden oldu: 4 yaralı

AKSARAY'da, eşi Yasin Kabakçı'nın (30) kullandığı otomobilde halüsinasyon gören Merve Kabakçı (24), 'TIR'ın altına gireceğiz' diyerek direksiyona müdahalede bulundu. Kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole uçan otomobildeki Kabakçı çifti ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa’dan İstanbul’a gitmekte olan Yasin Kabakçı yönetimindeki 55 DG 919 plakalı otomobilin direksiyonuna, yan koltukta uyuyan eşi Merve Kabakçı, halüsinasyon görüp 'TIR'ın altına gireceğiz' diyerek müdahale etti. Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada Yasin, eşi Merve ve çocukları Minanur (6) ile Elif Zümra Kabakçı (2), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.