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        Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe 15 kaz aldı, şimdi çiftliğe dönüştürdü

        AKSARAY'da geri dönüşüm tesisi bulunan Ferdi Çetin (41), 7 yıl önce Tarım İl Müdürlüğü'nden hobi amaçlı hibe 15 kaz alıp beslerken, şimdi çiftlik kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:45
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        Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe 15 kaz aldı, şimdi çiftliğe dönüştürdü
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        AKSARAY'da geri dönüşüm tesisi bulunan Ferdi Çetin (41), 7 yıl önce Tarım İl Müdürlüğü'nden hobi amaçlı hibe 15 kaz alıp beslerken, şimdi çiftlik kurdu. Çetin, "15 kazı besleyip çoğaltarak 7 yılda bin 500 anaç kazımız oldu. Şimdi ise yine bir yer düzenleyip, devlet destekli yapıp anaç adedini 5 bine çıkarıp, yıllık ortalama 100 bin civciv almayı düşünüyoruz” dedi.

        Ferdi Çetin, 7 yıl önce organize sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisinin bahçesinde Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe olarak aldığı 15 kazı, hobi amaçlı beslemeye başladı. Zamanla yavrulamayla kazlarının sayısı artan Çetin, şimdi Sağlık Köyü'ne kurduğu çiftlikle kaz üretip satıyor. Çetin, "7 yıl önce Tarım İl Müdürlüğünden aldığım 15 tane kazla hobi amaçlı üretime başladım. Daha sonra iş ticarete döndü. Getirisi olarak güzel bir iş. Para kazanmadan daha ziyade bu işi sevmek gerekiyor. 15 kazı besleyip çoğaltarak 7 yılda, bin 500 anaç kazım oldu. Şimdi ise yine bir yer düzenleyip, devlet destekli yapıp anaç adedini 5 bine çıkarıp, yıllık ortalama 100 bin civciv almayı düşünüyoruz. Tarım İl Müdürlüğü de işlerimi büyütürken sürekli destek oldular. Şimdide yüzde 50 destekli projeden faydalanıp üretimi artırmayı hedefliyorum” diye konuştu.

        KARS VE ARDAHAN’A GÖNDERİYORUM

        Civciv üretim sezonunun şubat- mayıs ayları arasında olduğunu belirten Çetin, ''Bin 500 anaç kazdan bu yıl 20 bin civciv almayı hedefliyoruz. Üretimini yaptığımız civcivleri genelde Kars ile Ardahan illerine gönderiyoruz. Orada kaz etiyle meşhur. Bu 2 ilimizde yetiştiricilik Aksaray’a göre daha zor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda nasıl ırklar varsa kazda da aynı ırk mevcut. Bizde iki tür ırk var. 1 ay kuluçka dönemi var. Ardından bakıma bağlı olarak 6 ayda kesime uygun hale geliyor. Biz bu yıl 300 liradan toptan canlı olarak verdik. Verdiğimiz kişilerde temizleyip 400 ile 450 civarında halka sattılar. Bu işten para kazanmak isteyenler minimum 500 tane anaç kaz beslemesi lazım. Kazların bakımını bir kişi rahatlıkla yapabiliyor'' dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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