Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe 15 kaz aldı, şimdi çiftliğe dönüştürdü

AKSARAY'da geri dönüşüm tesisi bulunan Ferdi Çetin (41), 7 yıl önce Tarım İl Müdürlüğü'nden hobi amaçlı hibe 15 kaz alıp beslerken, şimdi çiftlik kurdu. Çetin, "15 kazı besleyip çoğaltarak 7 yılda bin 500 anaç kazımız oldu. Şimdi ise yine bir yer düzenleyip, devlet destekli yapıp anaç adedini 5 bine çıkarıp, yıllık ortalama 100 bin civciv almayı düşünüyoruz” dedi.

Ferdi Çetin, 7 yıl önce organize sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisinin bahçesinde Tarım İl Müdürlüğü'nden hibe olarak aldığı 15 kazı, hobi amaçlı beslemeye başladı. Zamanla yavrulamayla kazlarının sayısı artan Çetin, şimdi Sağlık Köyü'ne kurduğu çiftlikle kaz üretip satıyor. Çetin, "7 yıl önce Tarım İl Müdürlüğünden aldığım 15 tane kazla hobi amaçlı üretime başladım. Daha sonra iş ticarete döndü. Getirisi olarak güzel bir iş. Para kazanmadan daha ziyade bu işi sevmek gerekiyor. 15 kazı besleyip çoğaltarak 7 yılda, bin 500 anaç kazım oldu. Şimdi ise yine bir yer düzenleyip, devlet destekli yapıp anaç adedini 5 bine çıkarıp, yıllık ortalama 100 bin civciv almayı düşünüyoruz. Tarım İl Müdürlüğü de işlerimi büyütürken sürekli destek oldular. Şimdide yüzde 50 destekli projeden faydalanıp üretimi artırmayı hedefliyorum” diye konuştu.