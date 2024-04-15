Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı çocuk öldü
AKSARAY'dayolun karşısına geçerken tur otobüsünün çarptığı Ahmet Yumuşak (4), hayatını kaybetti.
AKSARAY'dayolun karşısına geçerken tur otobüsünün çarptığı Ahmet Yumuşak (4), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 38'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Yumuşak'a, Osman A. (46) yönetimindeki 58 ACR 863 plakalı tur otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yumuşak, ağır yaralandı. Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Yumuşak, kurtarılamadı. Yakınları sinir krizi geçirirken, otobüs şoförü Osman A., polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.