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        Aksaray'da muhtarlık seçimi kavgası: 5 yaralı

        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla, 1 kişi bıçakla, 2 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:35
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        Aksaray'da muhtarlık seçimi kavgası: 5 yaralı
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        AKSARAY’ın Eskil ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla, 1 kişi bıçakla, 2 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Eskil ilçesi Kaputaş köyünde Fatih Camii önünde meydana geldi. 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde adaylardan Zeki Çeçen (55) seçimi kazanırken, mevcut muhtar Adem Esği (53) ise ikinci oldu. Ancak İlçe Seçim Kurulu, Zeki Çeçen’in adli sicil kaydı nedeniyle mazbatayı, Adem Esği’ye verdi. Adem Esği ve oğlu Bilal Esği (25), bugün cuma namazı çıkışında Zeki Çeçen’in yakını Mustafa Çeçen (32) ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, Çeçen’in yakınları Şıh Mehmet Atılgan (38), Taner Çeçen (36) ve Ramazan Gözen’in (24) de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Adem Esği, tabancayla Mustafa Çeçen ve Mehmet Atılgan’ı bacağından yaraladı. Kavgada Bilal Esği bıçakla, Taner Çeçen ve Ramazan Gözen de aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Çeçen, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğerleri de Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Esği, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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