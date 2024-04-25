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        Köpek saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Muhammed Ali, taburcu oldu

        AKSARAY'daarkadaşının dedesine ait köpeğin saldırısında yaralanan Muhammed Ali Altınbaş (12), tedavi sonrası taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:03 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:10
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        Köpek saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Muhammed Ali, taburcu oldu
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        AKSARAY'daarkadaşının dedesine ait köpeğin saldırısında yaralanan Muhammed Ali Altınbaş (12), tedavi sonrası taburcu edildi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki müstakil evde meydana geldi. Muhammed Ali Altınbaş, aynı mahallede oturan arkadaşına gitti. Evin bahçesine girdiğinde arkadaşının yanındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Ali, sağ kulağından yaralandı. Arkadaşının müdahalesi ile köpekten kurtulan Muhammed Ali, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Ali Altınbaş, tedavisinin ardından taburcu oldu. Köpeğin, Muhammed Ali'nin arkadaşının dedesine ait olduğu, aşılarının tam olması nedeniyle ailenin şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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