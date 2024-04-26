Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Otobüs şoförünü yaralayan yolcu: Bıçaklamamdan bir şey olmamış, sadece boynu çizilmiş

        AKSARAY'da tartıştığı halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç'u (34) bıçaklayan Abdurrahman Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüs şoförünü yaralayan yolcu: Bıçaklamamdan bir şey olmamış, sadece boynu çizilmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da tartıştığı halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç’u (34) bıçaklayan Abdurrahman Ç. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Abdurrahman Ç, adliye girişinde gazetecilere “Ben otobüse ailemle, elimde çapayla bindim. Bana, 'Sen çapayla binemezsin' dedi. Hem de serbest kartla bindiğim için bana vurunca, bende onu bıçakladım. Kameraları izleyebilirsiniz, neden pişman olayım? Bıçaklamamdan bir şey de olmamış, sadece boynu çizilmiş” dedi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesinde meydana geldi. 68 HO 1164 plakalı halk otobüsünün şoförü Allahattin Oruç ile yolculardan Abdurrahman Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Ç., bıçakla sürücü Oruç'u, boğazından ve kolundan yaraladı. Sürücü Oruç, kanlar içinde kalırken, saldırgan ise otobüsten inerek kaçtı. Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Oruç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Oruç, “Bana yolcum saldırdı. Güzergah dışı farklı mahalleye gitmemi istedi. Reddedince beni bıçakladı” dedi. Oruç'un tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

        Kaçan Abdurrahman Ç. de bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Abdurrahman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edildi. Abdurrahman Ç., sevk sırasında gazetecilerin 'Niçin saldırdınız, pişman mısınız?' sorusuna, “Ben otobüse ailemle, elimde çapayla bindim. Bana, 'Sen çapayla binemezsin' dedi. Hem de serbest kartla bindiğim için bana vurunca, ben de onu bıçakladım. Kameraları izleyebilirsiniz, neden pişman olayım? Bıçaklamamdan bir şey de olmamış, sadece boynu çizilmiş” diye cevap verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Macron'dan 'reform' çağrısı: Avrupa ölebilir
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!
        2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Aksaray'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Otobüs şoförünü yaralayan yolcu: Bıçaklamamdan bir şey olmamış, sadece boyn...
        Otobüs şoförünü yaralayan yolcu: Bıçaklamamdan bir şey olmamış, sadece boyn...
        Bulgaristan Milli Takım oyuncusu Nasya Dimitrova, Kuzeyboru'da
        Bulgaristan Milli Takım oyuncusu Nasya Dimitrova, Kuzeyboru'da
        Vali Kumbuzoğlu, İŞKUR eğitim sertifika törenine katıldı
        Vali Kumbuzoğlu, İŞKUR eğitim sertifika törenine katıldı
        Halk otobüsü şoförü, güzergahı değiştirmesini isteyen yolcunun bıçaklı sald...
        Halk otobüsü şoförü, güzergahı değiştirmesini isteyen yolcunun bıçaklı sald...
        Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü yolcu tarafından bıçaklandı
        Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü yolcu tarafından bıçaklandı