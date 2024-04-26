Otobüs şoförünü yaralayan yolcu: Bıçaklamamdan bir şey olmamış, sadece boynu çizilmiş

AKSARAY'da tartıştığı halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç’u (34) bıçaklayan Abdurrahman Ç. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Abdurrahman Ç, adliye girişinde gazetecilere “Ben otobüse ailemle, elimde çapayla bindim. Bana, 'Sen çapayla binemezsin' dedi. Hem de serbest kartla bindiğim için bana vurunca, bende onu bıçakladım. Kameraları izleyebilirsiniz, neden pişman olayım? Bıçaklamamdan bir şey de olmamış, sadece boynu çizilmiş” dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesinde meydana geldi. 68 HO 1164 plakalı halk otobüsünün şoförü Allahattin Oruç ile yolculardan Abdurrahman Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Ç., bıçakla sürücü Oruç'u, boğazından ve kolundan yaraladı. Sürücü Oruç, kanlar içinde kalırken, saldırgan ise otobüsten inerek kaçtı. Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Oruç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Oruç, “Bana yolcum saldırdı. Güzergah dışı farklı mahalleye gitmemi istedi. Reddedince beni bıçakladı” dedi. Oruç'un tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.