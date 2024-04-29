Kara yolunda canlı yayın yaparken kamyonet çarpmıştı; kurtarılamadı (2)
SÜRÜCÜYAKALANDI Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolun kenarında canlı yayın yapan Neşet Turan'a (36), çarpıp ölümüne neden olan aracın kamyonet olduğu belirlendi.
SÜRÜCÜYAKALANDI
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolun kenarında canlı yayın yapan Neşet Turan’a (36), çarpıp ölümüne neden olan aracın kamyonet olduğu belirlendi. Sapmaz köyünde oturan sürücü Bayram Çelebi (71) jandarma tarafından evinde gözaltına alındı. Çelebi'nin ilk ifadesinde bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, “Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup bakardım. Evime gidip uyudum'' dedi. Çelebi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'YÜRÜYEN ADAMLAR'
Kazada yaşamını yitiren Turan'ın ise beraberindeki 2 arkadaşıyla 'Yürüyen adamlar' adı altında sosyal medyada fenomen oldukları ve gezmek için İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Turan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.
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