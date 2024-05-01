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        Asansör tamirine giderken araçları alev aldı

        AKSARAY'da, hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:35
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        Asansör tamirine giderken araçları alev aldı
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        AKSARAY’da, hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta hasar oluştu. Sürücü Ali Fuat Karakoç (28), “Aksaray’dan Eskil’e asansör tamirine gidiyorduk. Aracın motor kısmından duman yükselmeye başladı. Ne olduğuna bakmak için kaputu açtığımızda yanmaya başladığını gördük. Hemen uzaklaştık” dedi.

        Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Aksaray'dan Eskil'e asansör tamirine gidenlerin içinde bulunduğu Ali Fuat Karakoç yönetimindeki 68 AEH 432 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Karakoç, Aratol Mahallesi'ndeki kavşakta aracı emniyet şeridine park edip, kaputu açıp baktı. Bu sırada alevler yükseldi. Karakoç ve yanındaki arkadaşları araçtan uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Ali Fuat Karakoç, “Aksaray’dan Eskil’e asansör tamirine gidiyorduk. Aracın motor kısmından duman yükselmeye başladı. Ne olduğuna bakmak için kaputu açtığımızda yanmaya başladığını gördük. Hemen uzaklaştık. Haliyle bir şey yapamadık. Sonra bir abi geldi, o yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sonra itfaiye ekipleri geldi” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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