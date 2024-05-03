Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 36 yaralı

ANKARA- Niğde Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6'sı ağır 36 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun Aksaray'a bağlı Baba Konağı mevkinde meydana geldi. Kilis'ten İstanbul'a giden Hannan Samanoğlu (52) yönetimindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 19'u Aksaray'a, diğerleri ise Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.