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        Aksaray'da otobüs, şarampole devrildi: 2 ölü, 34 yaralı- 2 (yeniden)

        ANKARA- Niğde Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 06:52 Güncelleme: 03.05.2024 - 06:55
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        Aksaray'da otobüs, şarampole devrildi: 2 ölü, 34 yaralı- 2 (yeniden)
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        ANKARA- Niğde Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 6'sı ağır 34 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.55 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun Aksaray'a bağlı Alayhan mevkinde meydana geldi. Kilis'ten İstanbul'a giden Hannan Samanoğlu (52) yönetimindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, 42 kişinin bulunduğu otobüste, 2 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 24'ü Aksaray'a, diğerleri ise Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralı yolculardan Bayram Ali Yılmaz, "Otobüs doluydu. Şoför uyudu herhalde, kaza bir anda oldu." dedi.

        VALİ KUMBUZOGLU YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoglu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret edip, hastane yönetiminden bilgi aldı. Vali Kumbuzoğlu, "Kilis'ten İstanbul'a sefer yapmakta olan bir yolcu otobüsümüz, Niğde- Ankara otobanında Aksaray Alayhan mevkinde gece 02.55 civarında yoldan çıkararak devrilmiştir. Kaza sonucunda otobüste bulunan 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 42 yolcumuzdan 2'si maalesef vefat etmiştir. 6'si ağır olmak üzere toplam 34 yaralı vatandaşımızın, Aksaray Devlet Hastanesinde 24'ü olmak üzere; civar illerden Niğde, Nevşehir, Kırşehir Devlet Hastanelerine nakilleri yapılmıştır. Olayın ilk anından itibaren başta AFAD ve sağlık, jandarma ve polisimiz olmak üzere yaklaşık 100 personelimizle müdahalemizi gerçekleştirdik. Yaralıları yakından takip edip, yakınlarını bilgilendirme çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

        Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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