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        Aksaray'da yağ fabrikasında yangın

        AKSARAY'da organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 08:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:35
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        Aksaray'da yağ fabrikasında yangın
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        AKSARAY'da organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

        Organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında saat 07.30 sıralarından belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden da itfaiye ekipleri istendi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışması sürüyor.

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