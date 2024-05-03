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        Aksaray'da yolcu otobüsü, şarampole devrildi: 2 ölü, 34 yaralı (2)

        KAZADANÖNCE 3 KEZ ŞERİT DEĞİŞTİRİNCE, YOLCULAR UYARMIŞAnkara- Niğde otoyolunda 2 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün devrildiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:41 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:41
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        Aksaray'da yolcu otobüsü, şarampole devrildi: 2 ölü, 34 yaralı (2)
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        KAZADANÖNCE 3 KEZ ŞERİT DEĞİŞTİRİNCE, YOLCULAR UYARMIŞ

        Ankara- Niğde otoyolunda 2 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün devrildiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kazada yaralanan otobüs şoförü Hannan Samanoğlu'nun Adana'nın Pozantı ilçesindeki moladan sonra direksiyon başına geçtiği tespit edildi. Kazadan önce Samanoğlu 3 kez şerit değiştirince yolcular tarafından uyarıldığı, ardında 150 metre gittikten sonra otobüsün şarampole devrilip, 15 metre sürüklendiği belirlendi. Tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Samanoğlu'nun ilk ifadesinde kaza anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

        ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Kazada ölen 2 kişinin de Sultan Kaplan (85) ve Suriye uyruklu Fitim Çığıl (70) olduğu belirlendi. Yaralıların tedavisi ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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