Aksaray'da yolcu otobüsü, şarampole devrildi: 2 ölü, 34 yaralı (2)

KAZADANÖNCE 3 KEZ ŞERİT DEĞİŞTİRİNCE, YOLCULAR UYARMIŞ

Ankara- Niğde otoyolunda 2 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün devrildiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kazada yaralanan otobüs şoförü Hannan Samanoğlu'nun Adana'nın Pozantı ilçesindeki moladan sonra direksiyon başına geçtiği tespit edildi. Kazadan önce Samanoğlu 3 kez şerit değiştirince yolcular tarafından uyarıldığı, ardında 150 metre gittikten sonra otobüsün şarampole devrilip, 15 metre sürüklendiği belirlendi. Tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Samanoğlu'nun ilk ifadesinde kaza anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.