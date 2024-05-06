Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü

AKSARAY'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşiltepe beldesinde Sefer Kertel’e ait ahırda meydana geldi. Yağış sonrası kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp çöktü. Durumu fark eden Sefer Kertel, jandarma ve AFAD'a haber verdi. AFAD ekibi ve belde sakinlerinin yardımıyla ahırdaki 80 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. 50 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalıp telef öldü.

AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, “AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor." dedi.