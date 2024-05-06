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        Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü

        AKSARAY'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 00:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:50
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        Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü
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        AKSARAY'da kerpiçten yapılan ahırın, yağış nedeniyle ağırlaşan toprak tavanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 50 küçükbaş hayvan öldü.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşiltepe beldesinde Sefer Kertel’e ait ahırda meydana geldi. Yağış sonrası kerpiç ağılın tavanı ağırlaşıp çöktü. Durumu fark eden Sefer Kertel, jandarma ve AFAD'a haber verdi. AFAD ekibi ve belde sakinlerinin yardımıyla ahırdaki 80 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. 50 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalıp telef öldü.

        AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, “AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor." dedi.

        Tarım Orman İl Müdürü Nejdet Demir ise “Çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış ve duvarlar da dayanamayarak ağıl çökmüş. İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal ediyor. Ekipler, buradaki vatandaşlarla birlikte ilk etapta 80'e yakın hayvanı canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespitiyle net rakamlar belli olur. 50 hayvanın telef olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

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