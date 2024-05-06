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        Aksaray'da bir ayda 9 motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı

        AKSARAY'da, son bir ay içerisinde 9 adet motosiklet çaldığı kamera görüntülerinden belirlenen Mustafa Cemal Yumuşak (25) ve Abdullah Kumtepe (24), polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:20
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        Aksaray'da bir ayda 9 motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        AKSARAY'da, son bir ay içerisinde 9 adet motosiklet çaldığı kamera görüntülerinden belirlenen Mustafa Cemal Yumuşak (25) ve Abdullah Kumtepe (24), polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

        Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son bir ay içinde 5 mahalleden 9 motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, motosikletlerin binaların önünde park halinde dururken çaldığını belirledi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Mustafa Cemal Yumuşak ve Abdullah Kumtepe, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan motosikletlerden biri sahibine teslim edilirken, diğer 8 motosikletin ise parçalanıp satıldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yumuşak ve Kumtepe ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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