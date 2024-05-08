Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçan sürücü alkollü çıktı

AKSARAY’da polis ekiplerini görünce otomobilini terk edip kaçan İsmail İlgün'ün (43), 2,19 promil alkollü olduğu belirlendi. İlgün, polislere ''Ben kaçmadım kardeşim, evime gidiyorum. Ben alkollüyüm, sizin bu yaptığınız ne şimdi'' dedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, rutin denetlemesi sırasında, polisi gören İsmail İlgün, 68 ABG 446 plakalı otomobilini terk edip, koşarak kaçtı. Durumu fark eden polis ve bekçiler de sürücüyü peşinden koşup kısa sürede yakaladı. Kaçarken ayakkabısının tekini aracın içinde unutan İlgün, polise, ''Ben kaçmadım kardeşim, evime gidiyorum. Ben alkollüyüm sizin bu yaptığınız ne şimdi? Benim ayakkabımı kim aldı? Benim ayakkabımı verin?'' dedi. Polisin, ''Ayakkabını biz mi çıkardık?'' demesi üzerine İlgün, "Ben bilmiyorum" diye cevap verdi.