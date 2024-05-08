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        Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçan sürücü alkollü çıktı

        AKSARAY'da polis ekiplerini görünce otomobilini terk edip kaçan İsmail İlgün'ün (43), 2,19 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 10:00
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        Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçan sürücü alkollü çıktı
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        AKSARAY’da polis ekiplerini görünce otomobilini terk edip kaçan İsmail İlgün'ün (43), 2,19 promil alkollü olduğu belirlendi. İlgün, polislere ''Ben kaçmadım kardeşim, evime gidiyorum. Ben alkollüyüm, sizin bu yaptığınız ne şimdi'' dedi.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, rutin denetlemesi sırasında, polisi gören İsmail İlgün, 68 ABG 446 plakalı otomobilini terk edip, koşarak kaçtı. Durumu fark eden polis ve bekçiler de sürücüyü peşinden koşup kısa sürede yakaladı. Kaçarken ayakkabısının tekini aracın içinde unutan İlgün, polise, ''Ben kaçmadım kardeşim, evime gidiyorum. Ben alkollüyüm sizin bu yaptığınız ne şimdi? Benim ayakkabımı kim aldı? Benim ayakkabımı verin?'' dedi. Polisin, ''Ayakkabını biz mi çıkardık?'' demesi üzerine İlgün, "Ben bilmiyorum" diye cevap verdi.

        Kimliğini göstermesi ve alkolmetreyi üflemesi istenen İlgün, tüm çabalara rağmen olumsuz yanıt verince gözaltına alınmak istendi. Bunun üzerine İlgün, alkolmetreye 7 kez üfledi ve 2,19 promil alkolü olduğu tespit edildi. İlgün'e, 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 6 bin 439 TL, 'Muayenesiz araç kullanmak'tan 1506 TL, 'Sigortasız araç kullanmak' suçundan da 690 TL idari para cezası uygulandı, aracı da trafikten menedildi. İlgün, hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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