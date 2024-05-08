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        Destici: Cumhur ittifakı, yerel seçimlerde beklediğimiz neticeyi alamadığımız aşikar (2)

        İSRAİL,FİLİSTİN'DE SOYKIRIM GERÇEKLEŞTİRİYORBBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'daki programının ardından Aksaray'a geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:50
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        Destici: Cumhur ittifakı, yerel seçimlerde beklediğimiz neticeyi alamadığımız aşikar (2)
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        İSRAİL,FİLİSTİN'DE SOYKIRIM GERÇEKLEŞTİRİYOR

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'daki programının ardından Aksaray'a geçti. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret eden Destici, daha sonra 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde partisinin kazandığı Demirci Beldesine geçti. Destici, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek şöyle konuştu:

        “Devletleri var olmayan milletler, yaşama hakkı bulamıyor. Ülkesinin bütünlüğünü koruyamayanlar, evlerini de koruyamıyorlar. Milletinin birliğini muhafaza edemeyenler, kendi ülkelerinde yaşam hakkını kaybediyor. Ülkelerini terk ederek, mülteci ve sığınmacı konumuna düşüyorlar. Düşman devletlerin bombaları altında hayatlarını kaybediyorlar. Çocukları ve kadınları ölüyor. Allah bizleri bu gibi durumlardan muhafaza etsin. Onun için birliğimizi, kardeşliğimizi ve dirliğimizi her şeyin üzerinde tutacağız. Bakın işte terörist İsrail'in mazlum ve masum Filistinlilere aylardır katliamı var. İsrail, Filistin'de, bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in yaptıklarını lanetliyoruz, Allah kahretsin. Bütün zalimleri Allah kahretsin. Masum kadınların ve çocukların Allah yardımcısı olsun, onları muhafaza etsin."

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