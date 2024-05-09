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        Aksaray'da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        AKSARAY'da işçi servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı, 7 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:15
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        Aksaray'da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        AKSARAY’da işçi servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı, 7 işçi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 5524 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil fabrikasına işçileri taşıyan Akın Çalışkan (46) yönetimindeki 68 S 0447 plakalı minibüs, kavşakta, Hakan Aytop'un (22) kullandığı 68 ED 422 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, minibüsteki işçiler Lale Öğüt (39), Havva Uysal (34), Şura Arslan (35), Sevilay Koyak (20), Zeki Aytop (27), Sibel Yılmaz (29) ve Zeliha Oruç (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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