Kuzeyboru, Margarita Kurilo'yu renklerine kattı

Kuzeyboru, Dinamo Moskova takımında forma giyen ve smaçör pozisyonunda oynayan Margarita Kurilo ile sözleşme imzaladı. Kurilo, Rusya’da sürdürdüğü kulüp kariyerinde önemli başarılar elde ederken; Lokomotiv Kaliningrad, Yenisey Krasnoyarsk ve Uralochka-NTMK takımlarının formasını giydi. Margarita Kurilo, milli formayla da Dünya Kupası'nda bronz madalya sahibi oldu.

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