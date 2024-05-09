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        AKSARAY 30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı

        AKSARAY'da,12 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Saniye Kaşıkçı (30), evine gelen polisleri görünce, pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:21
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        AKSARAY 30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı
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        AKSARAY'da,12 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Saniye Kaşıkçı (30), evine gelen polisleri görünce, pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Yakalanan Kaşıkçı, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte, 'kapı dili düşürme' yöntemiyle 12 evden hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Saniye Kaşıkçı'yı yakalamak için 7 Mayıs'ta evine operasyon düzenledi. Tek katlı müstakil evde oturan Kaşıkçı, polisin geldiğini görünce pencereden atlayıp kaçmaya çalıştı. Kaşıkçı, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaşıkçı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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