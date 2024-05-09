Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı

        AKSARAY'da ehliyet sınavına giren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da ehliyet sınavına giren M.E.'ye para karşılığında görüntü ve ses sistemli özel kıyafet giydirip, soruları cevaplamasını sağlayan R.A. ve Ş.E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.A.'nın Eskil ilçesinde ehliyet sınavında başarısız olup, tekrar sınava girecek sürücü adaylarından, 12 bin ila 20 bin TL arasında değişen miktarlarda, internetli görüntü ve ses sistemli özel kıyafet giydirip, soruları cevaplamasını sağladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından R.A.'nın, sınava girecek olan M.E.'ye aynı yöntemle yardımcı olacağını belirledi. M.E., sınava girdikten sonra kazağına gizli kamerayla soruların görüntüsünü aktarıp, sınav merkezi yakınında minibüste bekleyen R.A. ve yanındaki S.E.'nin de cevapları gönderdiğini saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

        M.E.'nin giydiği kazağın göğüs kısmında dışarıdan görülmeyecek şekilde bir mini kamera, iç kısmına özel olarak gizlenmiş ses aktarım düzeneği, iç çamaşırının içerisine özel tasarlanmış bölümde görüntü aktarım ve bir kablosuz internet cihazı ile kulağına özel olarak yerleştirilen kulak içi kulaklık ele geçirildi. R.A. ve Ş.E.’nin üzerlerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramalarda ise 3 mobil kablosuz internet cihazı, 3 cep telefonu, 9 mini gizli kamera, 8 kulak içi mini kulaklık, 23 mini lityum pil, 4 mobil ses aktarım cihazı, 2 mobil kamera görüntü aktarım cihazı, 3 sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş kazak, sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş 3 iç çamaşırı, 2 taşınabilir güç kaynağı ve 1 telefon bataryası ile şarj aleti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Zabıta meslektaşını vahşice öldürmüştü! Şaşırtan ifade!
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Aksaray'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi ile yardım aldığı 2...
        Aksaray'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi ile yardım aldığı 2...
        AKSARAY 30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp k...
        AKSARAY 30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp k...
        Kuzeyboru, Margarita Kurilo'yu renklerine kattı
        Kuzeyboru, Margarita Kurilo'yu renklerine kattı
        30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya ç...
        30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya ç...
        Aksaray'da işçi servisi otomobille çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Aksaray'da işçi servisi otomobille çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Aksaray'da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Aksaray'da işçi servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı