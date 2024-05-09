Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Sopayla, akrabasının otomobilinin camını kırdı

        AKSARAY'da Rıza D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sopayla, akrabasının otomobilinin camını kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da Rıza D. (50), belirlenemeyen nedenle, sopayla akrabasının park halindeki otomobilin camı ve aynaları kırdı. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Polis, kazan Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Şifahane Mahallesi'ndeki Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana geldi. Meral D., damadı Doğan D. ile tedavi için geldiği diş merkezinin otoparkına 51 DC 731 plakalı otomobilini park etti. Ardından diş merkezine girdi. Bir süre sonra akrabaları Rıza D., otomobiliyle, otoparka geldi. Rıza D., Meral D.'nin otomobilinin ayna ve camlarını sopayla kırdı. Ardından da aracına binip hızla uzaklaştı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumu fark eden Meral D. ve damadı Doğan D. da durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.

        Polis, kaçan Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı
        Görüntü ve ses düzenekli kıyafetle ehliyet sınavına suçüstü: 3 gözaltı
        Aksaray'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi ile yardım aldığı 2...
        Aksaray'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi ile yardım aldığı 2...
        AKSARAY 30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp k...
        AKSARAY 30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp k...
        Kuzeyboru, Margarita Kurilo'yu renklerine kattı
        Kuzeyboru, Margarita Kurilo'yu renklerine kattı
        30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya ç...
        30 yıl hapis cezası olan kadın, polisi görünce pencereden atlayıp kaçmaya ç...
        Aksaray'da işçi servisi otomobille çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Aksaray'da işçi servisi otomobille çarpıştı, 7 kişi yaralandı