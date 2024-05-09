Sopayla, akrabasının otomobilinin camını kırdı

AKSARAY’da Rıza D. (50), belirlenemeyen nedenle, sopayla akrabasının park halindeki otomobilin camı ve aynaları kırdı. O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Polis, kazan Rıza D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şifahane Mahallesi'ndeki Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana geldi. Meral D., damadı Doğan D. ile tedavi için geldiği diş merkezinin otoparkına 51 DC 731 plakalı otomobilini park etti. Ardından diş merkezine girdi. Bir süre sonra akrabaları Rıza D., otomobiliyle, otoparka geldi. Rıza D., Meral D.'nin otomobilinin ayna ve camlarını sopayla kırdı. Ardından da aracına binip hızla uzaklaştı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumu fark eden Meral D. ve damadı Doğan D. da durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.