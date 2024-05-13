Kızı ile boşanma aşamasındaki damadını öldürdü
AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde Ahmet Tokebedük (49), kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir'i (30) tabancayla öldürdü.
AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde Ahmet Tokebedük (49), kızı ile boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir'i (30) tabancayla öldürdü.
Olay, saat 16.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Tokebedük'e ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Ahmet Tokebedük, evin bahçesinde kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Mehmet Akif Bozdemir ile boşanma konusu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Tokebedük, tabancayla damadı Bozdemir'i ateş etti. Bacağından yaralanan ve kanlar içinde kalan Bozdemir, ihbarla çağrılan ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bozdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokebedük ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Evin önünde ise geniş güvenlik önlemi alındı.
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