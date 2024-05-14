Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş

AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde damadı Mehmet Akif Bozdemir'i (30) tabancayla öldüren Ahmet Tokebedük (49) ile olaya karıştığı öne sürülen oğlu G.T., (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tokebedük'ün, barışmaya gelen damadı Bozdemir'i bahçede kızıyla tartıştığını görünce belinden çıkardığı tabancayla vurduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Tokebedük'e ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. 3 yıllık evli 1 çocuk annesi Ş. B., bir süre önce eşi Mehmet Akif Bozdemir ile belirlenemeyen nedenle tartıştı, daha sonra da evi terk etti. Ş.B., ailesinin evine yerleşti. Mehmet Akif Bozdemir de dün eşi Ş.B.'nin yanına gelip, barışmak istediğini söyledi. Çift evin bahçesinde konuşurken tartışmaya başladı. Bu sırada yanlarına gelen Ahmet Tokebedük, tabancayla ateş ederek damadı Bozdemir'i karnı ve bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Bozdemir, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ahmet Tokebedük ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu G.T., gözaltına alındı. Polis, evdeki güvenlik kamerasını incelediğinde Tokebedük'ün, barışmaya gelen damadı Bozdemir'in, bahçede kızıyla tartıştığını görünce yanlarına gelip belinden çıkardığı tabancayla 2 el ateş ettiğini belirledi.